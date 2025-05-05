Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области снизился на 2%

В марте 2025 года средний размер выданного ипотечного кредита в Челябинской области составил 3,1 млн руб., уменьшившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране в начале весны показатель находился на уровне 4,4 млн руб. Это на 3,4% больше, чем в марте прошлого года. Самый сильный рост среднего чека ипотечного кредита продемонстрировали Республика Бурятия (+30%), Оренбургская область (+13,5%), Удмуртская Республика (+11,1%), а также Волгоградская область (+10,1%) и Ставропольский край (+7,2%). При этом в ряде регионов средний размер займа на квартиру, напротив, сократился: в Кемеровской (-11,4%) и Нижегородской (-8,4%) областях, а также в Алтайском крае (-4,8%), Москве (-4,4%) и Иркутской области (-4%).

С августа прошлого года, как отмечают в НБКИ, чек выданного ипотечного кредита относительно стабилизировался. Средний размер займа по стране растет из-за высокой ключевой ставки и ограничений Центробанка в отношении показателя долговой нагрузки потенциальных заемщиков, считают эксперты. Также эту тенденцию связывают с динамикой стоимости жилья.

Виталина Ярховска