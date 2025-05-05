Почти 258 тыс. жителей Челябинской области установили самозапрет на кредиты

В Челябинской области почти 258 тыс. жителей установили самозапрет на кредиты за два месяца. Из них 9 тыс. сняли ограничения, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Всего с начала работы сервиса 1 марта 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 млн жителей России. Большинство из них — 91% или 9,35 млн — выбирают полный запрет на займы. Еще 422 тыс. (4%) установили ограничение на онлайн-кредитование в банках и микрофинансовых организациях. Полный запрет выдач в МФО выбрали 165 тыс. граждан (2%).

Чаще всего самозапрет на кредиты устанавливают люди в возрасте 35-45 и 45-55 лет. На их долю приходится 23% и 21% от общего числа воспользовавшихся сервисом соответственно. А также граждане 55-65 лет — 20%. За два месяца от самозапрета отказались 324 тыс. человек.

Лидером по количеству самозапретов стала Москва (1,03 млн). Также в десятке Московская область (698 тыс.), Санкт-Петербург (478 тыс.), Башкортостан (351 тыс.) Свердловская область (318 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 294 тыс.), Татарстан (272 тыс.), Челябинская и Нижегородская области (220 тыс.).