На Юге России резко снизилось потребление слабоалкогольных напитков

В регионах ЮФО объем розничной продажи слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) упал более чем в девять раз, по сравнению с первым кварталом 2024 года и составил порядка 60 тыс. декалитров. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на «Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя».

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Из сообщения следует, что больше половины продаж слабоалкогольных напитков на Юге России в январе-марте 2025 года пришлось на Краснодарский край и Ростовскую область — 17,6 тыс. дал и 18,4 тыс. дал соответственно.

Отмечается, что сложившаяся ситуация напрямую связана с ростом стоимости акциза: в мае прошлого года цена выросла с 36 руб. до 141 руб. за литр, а с начала 2025 года поднялась до 148 руб. за литр.

Константин Соловьев