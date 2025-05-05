Владелец пермского химкомбината получил рекордную прибыль

ООО «Карго», владеющее 100% долей березниковского химкомбината «Сода-Хлорат», опубликовало финотчетность, согласно которой чистая прибыль общества в 2024 году составила 1,436 млрд руб., что в три раза больше показателя 2023 года (438 млн руб.). По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году «Карго» получило доход от участия в других организациях в сумме 1,452 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Единственным активом ООО «Карго» является 100% долей ООО «Сода-Хлорат».

В июне 2024 году АО «Росхим» приобрело у бизнесменов Юрия Борисовца и Геннадия Шутикова 100% ООО «Карго» и тем самым установило контроль над березниковским химкомбинатом.

ООО «Сода-Хлорат» свою отчетность за 2024 год не публиковало. По данным на конец 2023 года, на балансе компании была нераспределенная прибыль в сумме 4 мрлд руб.