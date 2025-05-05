Таганрогский завод «Красный котельщик» увеличил чистую прибыль в четыре раза

Чистая прибыль ПАО «Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"» за первые три месяца текущего года составила 936,8 млн руб. Рост к аналогичному периоду 2024 года, когда чистая прибыль предприятия была 211,2 млн руб., составил 343,56%. Об этом говорится в ежеквартальном бухгалтерском отчете общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно документу, выручка завода «Красный котельщик» за январь-март 2025 года составила 4,78 млрд руб. За первые три месяца 2024 года показатель выручки был 2,85 млрд руб. Кредиторская задолженность предприятия, напротив, снизилась — с 25,3 млрд руб. на 31 декабря 2023 года до 22,1 млрд руб. на конец 2024 года.

По данным системы «СПАРК-Интеерфакс», ПАО «ТКЗ “Красный котельщик”» зарегистрировано в Таганроге в 1992 году. Уставный капитал общества 934,3 млн руб. Основной вид деятельности предприятия — производство паровых котлов и их частей. Генеральный директор завода — Михаил Клугман. Совладельцами предприятия являются московское ООО «Нордэнергогрупп» (76,52%) и ростовское АО «Эмальянс» (19,47%). Выручка предприятия за 2024 год составила 18 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб.

Завод был основан в 1896 году. До революции на площади в 16 га в шести цехах по 12-14 часов в смену трудилось от полутора сотен до тысячи двухсот взрослых рабочих и подростков. Удельный вес котлостроения в продукции завода составлял 30-40%. Выпускались пароходные и паровозные котлы, агрегаты типа «Фильда», «Тишбейна», «Ферберна», Шухова. Производительность котлов составляла две-три тонны пара в час. В 1934 году СССР полностью отказался от покупки барабанов для котлов за границей. Таганрогский котлостроительный завод стал главным поставщиком этого оборудования для всех котлостроительных заводов страны. После Великой Отечественной войны продукция ТКЗ отправлялась в Албанию, Болгарию, Венгрию, Вьетнам, Китай, Монголию, Польшу, Румынию. В 1986 году завод был включен в число 70 крупнейших предприятий отрасли, которым предоставлено право непосредственно осуществлять экспортно-импортные операции.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», по итогам 2018 года убыток таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» составлял около 1,6 млрд руб. Прибыль завода в 2017 году составляла 547 млн руб.

В 2024 году «Красный котельщик» отправил комплектующие для парового котла ТП-81 для Иркутской ТЭЦ-9. Предприятие поставило барабан, экраны, перегреватели, конденсационную установку, трубопроводы и выносные циклоны. Кроме этого, специалисты таганрогского завода провели проектные работы, касающиеся лестниц и площадок котлоагрегата, электрооборудования, изоляции, контрольно-измерительных приборов, освещения. Работы выполнены в рамках госпрограммы модернизации тепловых электростанций РФ.

Осенью 2023 года Городская дума Таганрога приняла решение присвоить двум улицам наименования в честь бывших руководителей котлостроительного завода «Красный котельщик» Анатолия Паршина и Геннадия Левченко.

Дмитрий Михеенко