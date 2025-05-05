Участнику СВО из Анапы выплатили компенсацию после проверки прокуратуры

В Анапе участник специальной военной операции получил единовременную материальную помощь после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Анапская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению военнослужащего, которому ранее было отказано в социальной выплате из-за отсутствия регистрации в регионе. Надзорный орган установил факт проживания заявителя на территории края на момент заключения контракта, что позволило обратиться в суд в интересах заявителя.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Военнослужащему назначена выплата в размере 500 тыс. руб, а также по 20 тыс. руб. на каждого из двоих детей. Средства заявителю перечислены в полном объеме.

Анна Гречко