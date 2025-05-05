Почти 300 тысяч жителей Кубани оформили самозапрет на кредиты

По данным Объединенного кредитного бюро, по состоянию на 5 мая 2025 года более 10,3 млн граждан РФ установили самозапрет на получение кредитов. В числе лидеров по этому показателю – Краснодарский край, где самозапрет оформили почти 300 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наиболее популярной остается полная блокировка доступа к кредитным продуктам — такую меру выбрали 91% заявителей. Еще 4% ограничили только онлайн-выдачи в банках и МФО, 2% запретили оформление займов в микрофинансовых организациях, 1% — комбинировали запрет на онлайн-займы в банках и кредиты в МФО.

Процедура чаще всего востребована среди россиян в возрасте 35–45 лет — они подали 23% заявлений. На долю возрастных групп 45–55 и 55–65 лет пришлось 21% и 20% соответственно, старше 65 лет — 16%, 25–35 лет — 13%, до 25 лет — 8%.

С начала запуска сервиса граждане отменили около 3% ранее установленных ограничений — 324 тыс. случаев. Чаще других решение изменить приняли россияне младше 25 лет — они оформили 41% всех заявлений на снятие самозапрета, тогда как наиболее стойкими оказались граждане 35–45 лет — на их долю пришлось лишь 14% таких заявлений.

Лидером по числу самозапретов остается Москва — свыше 1,03 млн, из них 20 тыс. впоследствии отменены. В десятку регионов также вошли Московская область (698 тыс.), Санкт-Петербург (478 тыс.), Башкортостан (351 тыс.), Свердловская область (318 тыс.), Краснодарский край и Ростовская область (по 294 тыс.), Татарстан (272 тыс.), Челябинская область (258 тыс.) и Нижегородская область (220 тыс.).

Вячеслав Рыжков