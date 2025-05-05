Ярославские мосты будет охранять компания из Красноярска

В Ярославле защитой трех мостов от актов незаконного вмешательства будет заниматься ООО ПТБ «Тамерлан» из Красноярска. Заключенный контракт размещен в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что МКУ «Центр охраны правопорядка» Ярославля искал компанию, которая будет охранять мост через Которосль в районе Богоявленской площади, Толбухинский и Октябрьский мосты. В период проведения процедуры в антимонопольную службу поступила жалоба на действия заказчика, в связи с чем определение поставщика приостановили.

Автор жалобы предполагал, что заказчик сформировал извещение об осуществлении закупки с нарушением требований законодательства о контрактной системе. Компания из Люберец считала, что требования закупки ограничивают число потенциальных участников закупки.

Ярославское межрегиональное УФАС рассмотрело жалобу и признало ее необоснованной, уточнив, что нарушений не выявлено. «Отсутствие у конкретного хозяйствующего субъекта возможности участия в закупке не свидетельствует об ограничении круга потенциальных участников закупки»,— уточняется в решении.

В итоге процедура была завершена, контракт подписан с ООО ПТБ «Тамерлан» из Красноярска за 39,1 млн руб., что равняется начальной стоимости контракта. Компания уже приступила к выполнению своих обязательств.

Алла Чижова