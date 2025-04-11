Для ярославских мостов ищут охрану
В Ярославле ведется поиск подрядной организации, которая займется защитой трех мостов от актов незаконного вмешательства. Сейчас объявлен соответствующий аукцион, заказчиком услуг выступает МКУ «Центр охраны правопорядка» Ярославля.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Подрядчик будет охранять мост через Которосль в районе Богоявленской площади, Толбухинский и Октябрьский мосты. Заказчик передаст ему шесть постов — модуль контейнеров, расположенных рядом с мостами. При этом подрядчик за свой счет установит и введет в эксплуатацию по 36-38 камер на каждом мосту.
В перечень обязанностей подрядной организации входят защита объектов от актов незаконного вмешательства, недопущение провоза предметов и веществ, запрещенных для перемещения в зону транспортной безопасности, осуществление постоянного наблюдения, передача ФСБ и МВД России информации о совершенных или планируемых актах незаконного вмешательства. Также должны быть группы быстрого реагирования, которые каждые два часа будут патрулировать мост.
Начальная стоимость контракта — 39,1 млн руб. Услуги должны оказываться с 1 мая по 31 декабря 2025 года.
Первые посты охраны у мостов в Ярославле появились еще осенью 2024 года. Тогда объяснялось, что объекты взяли под охрану по решению областной антитеррористической комиссии.