Для ярославских мостов ищут охрану

В Ярославле ведется поиск подрядной организации, которая займется защитой трех мостов от актов незаконного вмешательства. Сейчас объявлен соответствующий аукцион, заказчиком услуг выступает МКУ «Центр охраны правопорядка» Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Подрядчик будет охранять мост через Которосль в районе Богоявленской площади, Толбухинский и Октябрьский мосты. Заказчик передаст ему шесть постов — модуль контейнеров, расположенных рядом с мостами. При этом подрядчик за свой счет установит и введет в эксплуатацию по 36-38 камер на каждом мосту.

В перечень обязанностей подрядной организации входят защита объектов от актов незаконного вмешательства, недопущение провоза предметов и веществ, запрещенных для перемещения в зону транспортной безопасности, осуществление постоянного наблюдения, передача ФСБ и МВД России информации о совершенных или планируемых актах незаконного вмешательства. Также должны быть группы быстрого реагирования, которые каждые два часа будут патрулировать мост.

Начальная стоимость контракта — 39,1 млн руб. Услуги должны оказываться с 1 мая по 31 декабря 2025 года.

Первые посты охраны у мостов в Ярославле появились еще осенью 2024 года. Тогда объяснялось, что объекты взяли под охрану по решению областной антитеррористической комиссии.

Алла Чижова