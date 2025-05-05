В аэропорту Надыма сняли ограничения
В 12:21 в аэропорту Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. За это время один из самолетов был вынужден сесть на запасной аэродром.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, в Надыме в 10:00 ввели ограничения на работу аэропорта. Они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданского авиатранспорта. Меры для этого предприняли экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта.