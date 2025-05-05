На работу аэропорта в Надыме ввели ограничения

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в 10:00 ввели ограничения на работу аэропорта, сообщили в Росавиации. Самолеты из аэропорта временно не вылетают и не принимаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданского авиатранспорта. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в петербургском аэропорту Пулково приостанавливались прием и выпуск самолетов — ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Из-за введения плана «Ковер» был задержан рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург и другие.

Ирина Пичурина