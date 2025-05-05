В Анапе участник СВО обратился в прокуратуру из-за отказа в выплате
После вмешательства Анапской межрайонной прокуратуры участнику специальной военной операции выплатили единовременную материальную помощь. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В предоставлении меры поддержки участнику СВО необоснованно отказано в связи с отсутствием регистрации на территории региона. Прокуратурой собраны все необходимые доказательства и обоснован факт проживания военнослужащего на территории субъекта на период заключения контракта, что явилось основанием для обращения надзорного органа в суд в его интересах»,— говорится в сообщении.
Прокурор обратился в суд, после чего требования о мерах социальной поддержки были удовлетворены в полном объеме. Военнослужащий получил единовременную материальную помощь в размере 500 тыс. руб., а также по 20 тыс. руб. на каждого ребенка.