Средний размер взятки в Нижегородской области сократился в январе на 13,5%

В январе 2025 года средний размер выявленных взяток в Нижегородской области составил 174,5 тыс. руб., подсчитали в региональном ГУ МВД. За январь 2024 года он составлял 201,8 тыс. руб., что было на 13,5% больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За первый месяц текущего года полиция задокументировала 34 факта взяточничества, как и годом ранее. При этом количество факто получения взяток увеличилось с 10 до 12, дачи взятки — сократилось с 11 до семи.

Число коррупционных преступлений в январе 2025 года выросло на 7,3% по сравнению с январем предыдущего года, до 44. Из них 37 — тяжких и особо тяжких составов, рост составил 27,6%.

Преступных посягательств экономической направленности в ГУ МВД зафиксировали 193 — на 7,7% меньше. Но в этой сфере также произошел рост тяжких и особо тяжких составов — на 76,5%, до 150 преступлений. Расследовано 179 уголовных дел портив 121 годом ранее (рост на 47,9%), к ответственности привлекли 65 лиц (минус 28,6%).

Деяний против госвласти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления зафиксировали 45, что на 13,5% меньше в сравнении с январем 2024 года.

Галина Шамберина