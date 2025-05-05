Теплоход столкнулся с двумя судами у причала на Адмиралтейской набережной
Авария с участием водных транспортных средств произошла в Санкт-Петербурге ночью 4 мая. Во время швартовки теплоход «Мираж» столкнулся с двумя прогулочными судами, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры
Теплоход задел суда у причала на Адмиралтейской набережной. В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксирован разлив нефтепродуктов.
Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия. Специалисты установят причины произошедшего.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовое судно село на мель при заходе в Канонерскую гавань.