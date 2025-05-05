Теплоход столкнулся с двумя судами у причала на Адмиралтейской набережной

Авария с участием водных транспортных средств произошла в Санкт-Петербурге ночью 4 мая. Во время швартовки теплоход «Мираж» столкнулся с двумя прогулочными судами, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

Теплоход задел суда у причала на Адмиралтейской набережной. В результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксирован разлив нефтепродуктов.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту происшествия. Специалисты установят причины произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что грузовое судно село на мель при заходе в Канонерскую гавань.

Татьяна Титаева