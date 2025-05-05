На Ставрополье за неделю лук подорожал на 9%, а картофель на 150%

В Ставропольском крае лидерами по росту цен в начале мая остаются овощи и хлеб. Лук за неделю подорожал на 9,2%, а картофель почти на 150%, сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Резкое увеличение стоимости картофеля специалисты связывают с уменьшением урожая, который в 2024 году оказался на 12% ниже показателя предыдущего года.

Существенно выросла цена на хлеб — в среднем на 4,2%. Пшеничная мука подорожала на 1,4%, мороженая рыба — на 1,1%. В пределах 1% увеличилась стоимость баранины, куриного мяса, сыров, сметаны, творога, маргарина и молока.

Также подорожали морковь — на 2,6% (до 48 руб. за кг), картофель — на 2,3% (до 88 руб. за кг) и капуста — на 2,2% (до 61 руб. за кг).

Николай Аксенов