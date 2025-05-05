Аэропорт Надым в ЯНАО возобновил работу

Аэропорт Надым (Ямало-Ненецкий автономный округ) возобновил прием и отправку рейсов. Ограничения на его работу действовали больше двух часов, их сняли в 10:21 мск, сообщила Росавиация.

В ведомстве такие меры объясняли необходимостью обеспечить безопасность полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Надым.

Как правило, работу аэропортов ограничивают из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 26 беспилотников над тремя российскими регионами.