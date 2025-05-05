Подростка в Адыгее осудили за онлайн-хищение почти 1,2 млн рублей

Суд в Республике Адыгея признал виновным в серии кибермошенничеств несовершеннолетнего жителя региона, назначив ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Об этом сообщили в региональном управлении СКР, уточнив, что приговор был вынесен по 18 эпизодам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ и ч. 4 ст. 272 УК РФ — мошенничество с использованием компьютерной информации и неправомерный доступ к ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле–мае 2024 года подросток, действуя в составе группы, с мобильного телефона осуществлял несанкционированный доступ к персональным данным граждан и от их имени направлял в банк заявки на получение потребительских кредитов. В результате было оформлено девять договоров на сумму свыше 1,18 млн руб., которые обвиняемый впоследствии похитил.

Незаконная схема была выявлена и пресечена в ходе оперативных мероприятий, проведенных УФСБ и управлением уголовного розыска МВД по Республике Адыгея. Все доказательства, собранные в рамках расследования Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СК, были признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Вячеслав Рыжков