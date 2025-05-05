Подсветку Даманскому мосту и волейбольному центру сделают за 102 млн рублей

В Ярославле работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки на зданиях волейбольного центра и приемной комиссии ЯрГУ на Кирова, а также на Даманском мосту подрядчик выполнит за 102,2 млн руб. Соответствующая информация отражена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что заказчиком работ выступает министерство регионального развития Ярославской области. Начальная стоимость контракта была определена в 107 млн руб. На торги заявились семь компаний, заявка одной из них была отклонена.

Сделать подсветку предлагали и за 91 млн руб., однако победителем стала компания, готовая выполнить работы за 102,2 млн руб. Название организации-победителя пока неизвестно, идет заключение контракта.

Алла Чижова