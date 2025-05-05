Водитель электромопеда стал жертвой аварии на трассе в Ленобласти

ДТП на 130-м кв автодороги А-121 «Сортавала» унесло жизнь водителя электромопеда. На трассе он столкнулся с иномаркой, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельная авария произошла поздним вечером 4 мая. Водитель на электромопеде в возрасте 63 лет не предоставил преимущество в движении, когда выезжал с прилегающей территории. Игнорирование ПДД привело к столкновению с автомобилем Mazda 6, за рулем иномарки был 19-летний житель Карелии.

«В результате ДТП водитель электромопеда скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений. По факту аварии проводится проверка»,— добавили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что три человека погибли в ночной дорожной аварии с грузовиком на проспекте Большевиков.

Татьяна Титаева