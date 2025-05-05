Главой липецкого реготделения ЛДПР стала Марина Раздобарина

Накануне координационный совет липецкого реготделения ЛДПР избрал на должность координатора Марину Раздобарину. Об этом сообщили в реготделении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Раздобарина родилась в семье врачей

Фото: Липецкое реготделение партии ЛДПР Марина Раздобарина родилась в семье врачей

Фото: Липецкое реготделение партии ЛДПР

Госпожа Раздобарина является действующим членом Совета депутатов Добровского округа Липецкой области. Состоит в партии с 1997 года. Ее мать Любовь Киселева дважды избиралась депутатом в том же муниципалитете, отец Олег Киселев — член ЛДПР. Он стоял у истоков образования Добровского отделения партии в 1990-х, был его координатором.

В декабре 2024 года координатор липецкого реготделения ЛДПР Анатолий Емельянов сообщил, что покидает свой пост ради работы в федеральном образовательном проекте. В середине февраля стало известно, что на него заведено уголовное дело об 11 эпизодах мошенничества в значительном и крупном размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Его отправили под домашний арест.

Алина Морозова