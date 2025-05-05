В Новороссийске жители свыше 30 улиц останутся без света из-за аварийных работ

Плановые и срочные неотложные работы на электросетях пройдут 5 мая в Новороссийске, с. Мысхако, с. Федотовка, ст. Натухаевская и х. Семигорский. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска. Без электроэнергии останутся свыше 30 улиц и переулков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 9:00 до 12:00 специалисты проведут техническое обслуживание на ул. Сипягина, Видова и Энгельса. Ремонт линейного разъединителя завершат за 1 час, работы затронут ул. Революции 1905 г., Грибоедова и Гончарова.

Большинство улиц будут обесточены в период с 9:00 до 16:00 из-за планового ремонта оборудования.

При аварийном отключении можно обратиться на горячую линию МЦУ по телефону 8-8617-64-64-05. Круглосуточно звонки принимает «Безопасный город» по телефону 8-8617-76-72-76.

Саркис Айвазян