В Тольятти сгорел торговый павильон на улице Революционной

Вчера, 4 мая, в 21:11 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о пожаре на ул. Революционная, 72г в Тольятти. На место были направлены 24 специалиста и 10 единиц техники, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшими подразделениями было установлено, что горели кабель и деревянная отделка фасада торгового павильона, находящегося напротив парка в честь 50-летия АвтоВАЗа.

В 21.54 (MSK+1) пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС России.

Алексей Алексеев