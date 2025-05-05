В Сальском районе в естественную среду обитания выпустили 150 фазанов

На территории Юловского охотничьего угодья в Сальском районе в естественную среду обитания выпустили 150 особей фазана. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в 2024 году в донском регионе в естественную среду обитания выпущено 10 тыс. животных, среди которых были фазаны, европейские лани, пятнистые олени и благородные олени.

Константин Соловьев