В Ростовской области в естественную среду обитания выпущено 10 тысяч животных

Специалисты минприроды Ростовской области выпустили в естественную среду обитания на территории охотничьих угодий региона более 10 тыс. животных по итогам 2024 года. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В дикую природу были выпущены 19 особей европейских ланей, 21 пятнистый олень, 73 благородных оленя, 7148 крякв и 2770 фазанов.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин подчеркнул, что это помогает поддерживать экологический баланс и сохранять биоразнообразие региона. В настоящее время работа продолжается: накануне в Азовском районе в естественную среду обитания были выпущены 150 фазанов.

Также в сообщении уточняется, что рост численности по всем видам копытных животных к предыдущему году в среднем составил 5,7%.

Анастасия Казуков