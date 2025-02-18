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В Ростовской области в естественную среду обитания выпущено 10 тысяч животных

Специалисты минприроды Ростовской области выпустили в естественную среду обитания на территории охотничьих угодий региона более 10 тыс. животных по итогам 2024 года. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В дикую природу были выпущены 19 особей европейских ланей, 21 пятнистый олень, 73 благородных оленя, 7148 крякв и 2770 фазанов.

Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин подчеркнул, что это помогает поддерживать экологический баланс и сохранять биоразнообразие региона. В настоящее время работа продолжается: накануне в Азовском районе в естественную среду обитания были выпущены 150 фазанов.

Также в сообщении уточняется, что рост численности по всем видам копытных животных к предыдущему году в среднем составил 5,7%.

Анастасия Казуков

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