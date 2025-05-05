В кинотеатрах ростова цены на билеты выросли на 1/4 в 2025 году

В период с марта 2024 по март 2025 года ростовские кинотеатры отметили увеличение стоимости билетов на 22,98%. Основная причина «скачка цен» — возросшие издержки на поддержание инфраструктуры и выплату заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба ростовского отделения Центрального Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Эксперты уточняют, наибольшее повышение стоимости просмотра кинофильмов произошло в сегменте индустрии досуга и развлечений. В общем рейтинге подорожания услуг за год лидирующие позиции занимают санатории и оздоровительные комплексы Донского края. Только в течение марта 2025 года рост цен в пансионатах области достиг 8,3%. Причины — увеличение затрат на содержание зданий, организацию питания для отдыхающих и оплату труда персонала.

Валентина Любашенко