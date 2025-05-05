В Челябинске контрактника приговорили к девяти годам колонии за самоволку

Челябинский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту за неоднократное самовольное оставление части. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2024 года контрактник самовольно оставил военный госпиталь, назначенный ему в качестве места службы, и прибыл в Челябинскую область с целью отдохнуть. Спустя месяц он был задержан военной комендатурой. Эпизоды с самовольным оставлением части повторились дважды осенью прошлого года. Военнослужащий вновь возвращался в Челябинскую область, где его впоследствии обнаруживала полиция. Кроме того, суд установил, что в октябре 2024-го он через интернет купил наркотики и хранил их у себя до задержания.

Приговор вынесен по ч. 2.1, ч. 3.1 и ч. 5 ст. 337 (самовольное оставление воинской части), а также по ч. 1 ст. 228 (незаконное приобретение наркотических средств). В настоящий момент сторона защиты подсудимого обжалует решение суда.