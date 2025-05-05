ФСБ задержала десять россиян, обеспечивавших работу SIM-боксов для мошенников

В Москве, Московской и Владимирской областях сотрудники ФСБ задержали десять граждан России, которые обеспечивали работу SIM-боксов для обзвона россиян мошенниками. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Данные устройства позволяют использовать нелегальные SIM-карты для работы кол-центров и массовых обзвонов российских граждан. С помощью SIM-боксов мошенники устраивают рассылки заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Ими также пользуются спецслужбы Украины для организации террористических актов на территории Российской Федерации.

«Скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества — гражданин Российской Федерации, 1993 года рождения, объявлен в международный розыск»,— говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», «Мошенничество» и «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Они предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.