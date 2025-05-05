В Оренбуржье заключили под стражу обвиняемых в убийстве владельца автомобиля при попытке его угона

Суд заключил под стражу мужчин, обвиняемых по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ведомства, 18 апреля 1997 года возле гаража на ул. Новотепловской поселка Первомайский обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. По предварительной версии следствия, «двое обвиняемых решили угнать автомобиль потерпевшего, однако были застигнуты им при вскрытии запорного устройства ворот гаража».

Один из обвиняемых нанес мужчине множественные удары ножом, второй фигурант удерживал потерпевшего руками. От полученных телесных повреждений владелец автомобиля скончался на месте.

Руфия Кутляева