Спасатели работали на месте ДТП на дороге Самара — Бугуруслан

Сегодня утром, 5 мая, в 08:01 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступило сообщение о ДТП на 154 км + 650 м автодороги Самара — Бугуруслан в Похвистневском районе, рассказали в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели установили, что автомобиль Lada Priora съехал в кювет. Водитель серьезно пострадал и был госпитализирован.

«В ходе аварийно-спасательных работ пожарные отключили систему электропитания транспортного средства»,— заявили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Алексей Алексеев