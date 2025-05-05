Предприниматель из Волгоградской области задекларировал 250 т пшеницы вместо 150

Управление Россельхознадзора по Волгоградской области зафиксировало факт недостоверного декларирования продовольственной озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки специалисты выяснили, что в Новоаннинском районе предприниматель задекларировал 250 тонн озимой пшеницы. При этом во время уборки урожая он сформировал партии массой 150 тонн.

Россельхознадзор указал на предоставление неверных данных для получения декларации соответствия. Надзорное ведомство объявило предпринимателю предостережение о недопустимости подобных нарушений, документ на зерно признали недействительным.

Павел Фролов