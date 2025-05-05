В Омске осудили организаторов притонов, работавших под видом массажных салонов

Первомайский райсуд Омска вынес приговор в отношении десяти местных жителей по делу об организации сети притонов. Фигурантов дела признали виновными в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК РФ). Организатору преступной группы суд назначил три года лишения свободы, трем его подельникам — от семи месяцев до года колонии общего режима, остальным — от четырех до шести месяцев принудительных работ, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2021 года глава группы зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, после чего организовал сеть притонов под вывеской массажных салонов.

Преступник нанял администраторов, а также 25 девушек и одного мужчину для оказания интимных услуг. В марте 2023 года фигурантов дела задержали правоохранители.

Александра Стрелкова