В Краснодаре будут судить экс-замминистра сельского хозяйства Кубани

Прокуратура Западного административного округа Краснодара завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Обвинение, утвержденное надзорным ведомством, направлено в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу. Экс-чиновнику вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в период с января 2023 года по конец мая 2024 года обвиняемый, не имевший права на закрепление личного водителя, поручал одному из подчиненных — консультанту отдела организационной работы министерства — использовать служебный транспорт в личных целях. В рабочее время сотрудник министерства по указанию начальства выполнял функции водителя, обеспечивая частные поездки должностного лица. По данным следствия, в результате неправомерного использования служебного автомобиля бюджету министерства причинен ущерб, превышающий 890 тыс. руб.

В ходе предварительного следствия фигурант признал вину и добровольно возместил сумму нанесенного ущерба в полном объеме. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения в общем порядке.

Вячеслав Рыжков