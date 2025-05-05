В Ростове ожидается теплая и дождливая погода

В Ростове-на-Дону ожидается теплая погода с осадками к концу недели. Воздух прогреется до +17 …+27°C днем до +9…+12°C ночью, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, всю неделю в городе будет переменная облачность, с небольшим дождем в четверг, субботу и воскресенье. В понедельник температура воздуха составит +25°C, во вторник и последующие дни она составит до +19…+22°C. В воскресенье ожидается +17°C.

Скорость ветра всю неделю будет держаться на уровне 1-3 м/c.

Мария Хоперская