В Омске завершился отопительный сезон

Власти Омска объявили о завершении отопительного сезона на территории города. В постановлении мэрии указывается, что решение принято в связи «с установлением в областном центре среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов в течение пяти дней подряд».

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На данный момент «Тепловая компания» приступила к отключению отопления в жилых домах, муниципальных учреждениях, объектах социальной сферы и других зданиях. Годом ранее отопительный сезон в Омске был завершен 13 мая, в 2022-м — 2 мая.

По данным Обь-Иртышского УГМС, с 6 по 8 мая днем в области температура воздуха будет колебаться от +21 до +28 градусов. Ночью средняя температура воздуха будет около +8 градусов. 6 и 8 мая возможны дожди.

Александра Стрелкова