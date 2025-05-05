Прокуратура начала проверку по загрязнению реки в Саратовской области

Вольская межрайонная прокуратура приступила к проверке по факту загрязнения реки Нижняя Малыковка в Саратовской области и почв вблизи водоема. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что на водном объекте нарушены требования законодательства в сфере охраны окружающей среды. Сейчас специалисты выясняют источник загрязнения.

Надзорное ведомство запросило у местных предприятий данные о возможных источниках загрязнения и контроле за сбросами сточных вод. Как только проверка завершится, прокуратура примет решение о мерах реагирования.

Ранее жители Вольска пожаловались на ярко-оранжевый цвет указанной реки. Они допустили попадание в воду промышленных красителей.

Павел Фролов