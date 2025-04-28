Рейс Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан из-за плана «Ковер» в Пулково

Вылет самолета «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задерживается из-за введения плана «Ковер» в районе петербургского аэропорта Пулково, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно расписанию аэропорта Кольцово, рейс U6-223 должен был вылететь в 9:00, при этом посадка на рейс уже была завершена. Время отправления переносили на 10:45. Кроме того, 28 апреля из Екатеринбурга в Санкт-Петербург должны отправиться рейсы «Уральских авиалиний» в 17:00 и компании «Россия» в 19:00.

С 7:25 по московскому времени в Пулково приостановлены прием и выпуск самолетов. По данным Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ирина Пичурина