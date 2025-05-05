В Казани у берега стадиона «Ак Барс Арена» обнаружили тело мужчины
В Казани в районе стадиона «Ак Барс Арена» рыбак обнаружил в камышах тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Прибывшие на место спасатели обнаружили и извлекли из воды в 10 метрах от берега тело мужчины, одетого в верхнюю одежду и обувь.
Обстоятельства происшествия и личность погибшего пока не установлены.
«Скорее всего, он упал с берега в воду и не смог выбраться», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.