В Казани у берега стадиона «Ак Барс Арена» обнаружили тело мужчины

В Казани в районе стадиона «Ак Барс Арена» рыбак обнаружил в камышах тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Прибывшие на место спасатели обнаружили и извлекли из воды в 10 метрах от берега тело мужчины, одетого в верхнюю одежду и обувь.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего пока не установлены.

«Скорее всего, он упал с берега в воду и не смог выбраться», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Артём Дергунов