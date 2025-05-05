Временные ограничения введены в аэропорте Надым в ЯНАО

Аэропорт Надым в Ямало-Ненецком автономном округе приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения действуют с 8:00 мск, сообщили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Сегодня ночью, 5 мая, аналогичные ограничения вводили в московском аэропорту Домодедово, их уже сняли. В течение ночи, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 26 БПЛА над тремя российскими регионами, в том числе над Московским. Обошлось без пострадавших и последствий на земле.