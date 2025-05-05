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Коммерсантъ FM
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Судья ООН осуждена за рабский труд

Защитница прав человека оказалась их нарушительницей

Судья ООН Лидия Мугамбе из Уганды 2 мая была приговорена к шести годам и четырем месяцам лишения свободы в Великобритании за то, что нелегально вывезла с родины свою соотечественницу и принудила к рабскому труду. Известная в мире как борец за права женщин с безупречной репутацией, госпожа Мугамбе оказалась воплощением того, против чего вела борьбу. Она стала первой судьей ООН, в отношении которой вынесли подобный приговор. Ее дело не только вызвало широкий общественный резонанс, но и поставило под вопрос эффективность механизма отбора сотрудников в международных организациях. Оказалось, что женщина попала в поле зрения правоохранительных органов еще до назначения на высокий пост в структуре ООН.

Лидия Мугамбе

Лидия Мугамбе

Фото: Thames Valley Police

Лидия Мугамбе

Фото: Thames Valley Police

Дело Лидии Мугамбе привлекло внимание общественности сразу по нескольким причинам. Прежде всего дела о рабстве в современном мире являются относительной редкостью из-за сложности их выявления и доказательства вины подозреваемого (чаще всего такие преступления совершаются за закрытыми дверями, а жертвы не осознают, что их положение квалифицируется как рабство). Последний подобный случай в Великобритании произошел в 2021 году. Тогда супругов из Непала осудили за то, что они нелегально вывезли из страны молодую женщину, а по прибытии в Великобританию отобрали у нее паспорт и заставили бесплатно работать по дому и ухаживать за детьми.

История Лидии Мугамбе точь-в-точь повторяет этот случай, за исключением того, что сама она входила в судебный состав Механизма по международным уголовным трибуналам ООН (этот орган продолжает остаточную работу Международного трибунала по бывшей Югославии и по Руанде). При этом назначение она получила в мае 2023 года, а расследование полиция начала несколькими месяцами ранее, в феврале 2023 года.

Подобных прецедентов в истории Международного уголовного суда ООН нет — до этого обвинения в эксплуатации и насилии были связаны лишь с военнослужащими миротворческих миссий.

Так, широкий резонанс вызвал процесс против миротворцев ООН в Либерии в начале 2000-х годов. Аналогичные преступления ооновских миротворцев были подтверждены и в ходе миссий в Гаити и Южном Судане.

Преступление госпожи Мугамбе в этом списке стоит особняком. Судья приехала в Великобританию в 2022 году для учебы в докторантуре Оксфорда по юриспруденции. В июле 2023 года она организовала приезд из Уганды молодой женщины, пообещав ей легальную работу в качестве помощницы по дому у ее соотечественника, работающего в Лондоне угандийского дипломата Джона Леонарда Мугервы. Он же помог женщине оформить визу в Великобританию — за это Лидия Мугамбе пообещала ему ответную услугу по судебному процессу на родине.

Однако молодая женщина, которая в целях безопасности проходит в деле под псевдонимом Рона, столкнулась с суровой реальностью: у нее отобрали паспорт и банковскую карту и заперли в комнате в доме госпожи Мугамбе. Она была вынуждена бесплатно работать по дому и ухаживать за детьми угандийской леди.

Арестована Лидия Мугамбе была в августе 2024 года. Она пыталась оспорить свой арест, ссылаясь на дипломатический иммунитет, однако в ООН его отозвали. Полиция пыталась добраться и до ее сообщника, однако Уганда отказалась снимать с него дипломатический иммунитет. В итоге госпоже Мугамбе предъявили обвинения в нарушении иммиграционного законодательства, принудительном труде и запугивании свидетеля. Защите потерпевшей пришлось получить охранный ордер, так как Лидия Мугамбе пыталась заставить ее отозвать обвинения, действуя через ее родственников и пастора. В итоге Роне пришлось запросить убежище в Великобритании, так как возвращение на родину может быть для нее опасным.

2 мая Оксфордский королевский суд признал Лидию Мугамбе виновной по всем пунктам обвинения и приговорил ее к шести годам и четырем месяцам лишения свободы. Как минимум половину срока женщина должна будет провести в тюрьме.

Судья по делу заявил, что Лидия Мугамбе «не проявила абсолютно никакого раскаяния» и пыталась переложить вину на жертву.

Судья из Уганды также лишилась своей должности в механизме ООН и была отчислена из аспирантуры Оксфорда.

Правительство Уганды планирует подать апелляцию на приговор: Лидия Мугамбе имела безупречную репутацию на родине и считалась одним из главных борцов за права человека. При этом в своей деятельности она концентрировалась на защите прав женщин. Теперь же ее преступления ставят под сомнение качество кадров не только в судебной системе Уганды, но и прежде всего в ООН.

Вероника Вишнякова

Фотогалерея

Как используют рабский труд в 21 веке

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Индия возглавляет рейтинг стран по числу людей, живущих в рабских условиях. Всего в стране насчитывается 18,35 млн рабов, что составляет 40% от общего числа на планете. Рабство в современной Индии используется в самых разных отраслях, производящих продукцию на экспорт в страны Запада. Широко распространено сексуальное рабство: в проституции, по данным индийской полиции, заняты более миллиона детей

Индия возглавляет рейтинг стран по числу людей, живущих в рабских условиях. Всего в стране насчитывается 18,35 млн рабов, что составляет 40% от общего числа на планете. Рабство в современной Индии используется в самых разных отраслях, производящих продукцию на экспорт в страны Запада. Широко распространено сексуальное рабство: в проституции, по данным индийской полиции, заняты более миллиона детей

Фото: Reuters

Северная Корея остается единственной в мире страной, законодательство которой не содержит эксплицитного запрета рабства. В КНДР самая высокая доля населения, находящегося в рабстве,— 4,3% всех жителей страны. Авторы доклада отмечают, что реальная ситуация может быть хуже, так как произвести подсчеты достаточно сложно. В Северной Корее широко распространены трудовые лагеря, откуда заключенных часто отправляют на заработки за границу

Северная Корея остается единственной в мире страной, законодательство которой не содержит эксплицитного запрета рабства. В КНДР самая высокая доля населения, находящегося в рабстве,— 4,3% всех жителей страны. Авторы доклада отмечают, что реальная ситуация может быть хуже, так как произвести подсчеты достаточно сложно. В Северной Корее широко распространены трудовые лагеря, откуда заключенных часто отправляют на заработки за границу

Фото: Reuters

В Мавритании, по данным исследования, находятся около 150 тыс. рабов. Рабство было значимой частью мавританской культуры на протяжении столетий и передавалось от поколения к поколению. Власть в стране принадлежит арабам-хасанам, которые владеют семьями афромавританцев – харатинов. Семьи харатинов получают самые разные работы – от ухода за скотом до строительства, однако самый прибыльный вид рабского бизнеса в этих краях – продажа воды

В Мавритании, по данным исследования, находятся около 150 тыс. рабов. Рабство было значимой частью мавританской культуры на протяжении столетий и передавалось от поколения к поколению. Власть в стране принадлежит арабам-хасанам, которые владеют семьями афромавританцев – харатинов. Семьи харатинов получают самые разные работы – от ухода за скотом до строительства, однако самый прибыльный вид рабского бизнеса в этих краях – продажа воды

Фото: Reuters

В Бразилии распространено трудовое рабство, в которое часто попадают и мужчины. Работа углежогов считается очень трудной и вредной, поэтому их набирают, как правило, из местных бездомных. Нищим обещают высокую зарплату, а затем отбирают паспорта и увозят в леса Амазонии, где они вынуждены работать лишь за еду и добывать древесный уголь, на котором осуществляется производство стали в Бразилии

В Бразилии распространено трудовое рабство, в которое часто попадают и мужчины. Работа углежогов считается очень трудной и вредной, поэтому их набирают, как правило, из местных бездомных. Нищим обещают высокую зарплату, а затем отбирают паспорта и увозят в леса Амазонии, где они вынуждены работать лишь за еду и добывать древесный уголь, на котором осуществляется производство стали в Бразилии

Фото: Reuters

Большинство рабов из Бенина трудятся в сельской местности: на хлопководческих фермах, карьерах и в качестве уличных торговцев. Большинство детей-рабов в Конго были привезены из Бенина, а по оценкам Международной организации по миграции, более 40 тыс. детей в целом по стране проданы в рабство

Большинство рабов из Бенина трудятся в сельской местности: на хлопководческих фермах, карьерах и в качестве уличных торговцев. Большинство детей-рабов в Конго были привезены из Бенина, а по оценкам Международной организации по миграции, более 40 тыс. детей в целом по стране проданы в рабство

Фото: AP / Sunday Alamba

Рабство процветает и в современном Китае (3,39 млн), который по-прежнему является крупным поставщиком и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду. Кроме того, в КНР действуют государственные трудовые лагеря, где на рабском труде наживается правительство: заключенных принуждают работать на производствах, которые поставляют электронные товары по всему миру

Рабство процветает и в современном Китае (3,39 млн), который по-прежнему является крупным поставщиком и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду. Кроме того, в КНР действуют государственные трудовые лагеря, где на рабском труде наживается правительство: заключенных принуждают работать на производствах, которые поставляют электронные товары по всему миру

Фото: Reuters

На севере Таиланда на протяжении многих столетий одним из источников дохода являлась продажа в рабство дочерей. По меркам тайского буддизма, который проповедует смирение и покорность, продажа детей считается общественно приемлемой, так как рождение в женском обличье указывает на грешную жизнь в прошлом, своего рода наказание. Современный Таиланд – основной источник сексуальных рабынь для Европы и Америки

На севере Таиланда на протяжении многих столетий одним из источников дохода являлась продажа в рабство дочерей. По меркам тайского буддизма, который проповедует смирение и покорность, продажа детей считается общественно приемлемой, так как рождение в женском обличье указывает на грешную жизнь в прошлом, своего рода наказание. Современный Таиланд – основной источник сексуальных рабынь для Европы и Америки

Фото: Reuters

На Гаити рабы составляют около 2% от всего населения страны. Наиболее известен принудительный детский труд: такая форма рабства называется «реставек» (от французского rester avec – оставаться с кем-либо). Не все дети-реставеки – рабы, но многих эксплуатируют: порядка 300-500 тыс. гаитянских детей лишают еды или воды и подвергают физическому или эмоциональному насилию

На Гаити рабы составляют около 2% от всего населения страны. Наиболее известен принудительный детский труд: такая форма рабства называется «реставек» (от французского rester avec – оставаться с кем-либо). Не все дети-реставеки – рабы, но многих эксплуатируют: порядка 300-500 тыс. гаитянских детей лишают еды или воды и подвергают физическому или эмоциональному насилию

Фото: Reuters

Самые распространенные формы рабства в Гамбии – принудительное попрошайничество, проституция и бытовое рабство. Попрашайками обычно становятся мальчики, которых бедные семьи посылают учиться в медресе, где их эксплуатируют учителя. Таких детей называют «талибе». Если вечером они возвращаются с недостаточным количеством денег, их бьют или морят голодом

Самые распространенные формы рабства в Гамбии – принудительное попрошайничество, проституция и бытовое рабство. Попрашайками обычно становятся мальчики, которых бедные семьи посылают учиться в медресе, где их эксплуатируют учителя. Таких детей называют «талибе». Если вечером они возвращаются с недостаточным количеством денег, их бьют или морят голодом

Фото: egeers / Flickr

В Пакистане большинство рабов, включая детей, заняты принудительным трудом на производстве кирпичей. Несмотря на многочисленные программы по решению проблемы детского труда, в стране насчитывается около 4 млн работающих детей в возрасте от 5 до 14 лет

В Пакистане большинство рабов, включая детей, заняты принудительным трудом на производстве кирпичей. Несмотря на многочисленные программы по решению проблемы детского труда, в стране насчитывается около 4 млн работающих детей в возрасте от 5 до 14 лет

Фото: Reuters

В Узбекистане в рабстве сейчас находятся 1,23 млн человек. В основном принудительный труд здесь используется при сборе хлопка, который является одной из ключевых статей экспорта страны. Несколько лет назад к работе в полях массово привлекали детей. После многочисленных протестов и бойкотов международных правозащитных организаций, власти прекратили эту практику. Тем не менее она продолжает сохраняться в отдельных районах Узбекистана

В Узбекистане в рабстве сейчас находятся 1,23 млн человек. В основном принудительный труд здесь используется при сборе хлопка, который является одной из ключевых статей экспорта страны. Несколько лет назад к работе в полях массово привлекали детей. После многочисленных протестов и бойкотов международных правозащитных организаций, власти прекратили эту практику. Тем не менее она продолжает сохраняться в отдельных районах Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В Камбодже, где в процентном соотношении к численности населения проживает 1,65% рабов, распространено сексуальное рабство и торговля детьми. Зачастую несовершеннолетних в рабство продают их же родители. Кроме того, из-за тяжелой экономической ситуации большинство камбоджийцев вынуждено существовать меньше, чем на 50 центов в день. Для многих женщин занятия проституцией становятся единственным способом заработка

В Камбодже, где в процентном соотношении к численности населения проживает 1,65% рабов, распространено сексуальное рабство и торговля детьми. Зачастую несовершеннолетних в рабство продают их же родители. Кроме того, из-за тяжелой экономической ситуации большинство камбоджийцев вынуждено существовать меньше, чем на 50 центов в день. Для многих женщин занятия проституцией становятся единственным способом заработка

Фото: AP / Heng Sinith

В Катаре 88% населения составляют трудовые мигранты, которые содержатся в рабских условиях. По прибытии в страну у них конфискуют паспорта, месяцами не выплачивают зарплату, штрафуют, а на многих объектах отсутствует доступ к питьевой воде. Рабочие-мигранты живут в трудовых лагерях с минимальными удобствами в комнатах по 10 человек. В 2013 году в Катаре на инфраструктурных объектах Кубка мира 2022 умерли 44 работника из-за неприемлемых условий труда

В Катаре 88% населения составляют трудовые мигранты, которые содержатся в рабских условиях. По прибытии в страну у них конфискуют паспорта, месяцами не выплачивают зарплату, штрафуют, а на многих объектах отсутствует доступ к питьевой воде. Рабочие-мигранты живут в трудовых лагерях с минимальными удобствами в комнатах по 10 человек. В 2013 году в Катаре на инфраструктурных объектах Кубка мира 2022 умерли 44 работника из-за неприемлемых условий труда

Фото: AP / Maya Alleruzzo

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Индия возглавляет рейтинг стран по числу людей, живущих в рабских условиях. Всего в стране насчитывается 18,35 млн рабов, что составляет 40% от общего числа на планете. Рабство в современной Индии используется в самых разных отраслях, производящих продукцию на экспорт в страны Запада. Широко распространено сексуальное рабство: в проституции, по данным индийской полиции, заняты более миллиона детей

Фото: Reuters

Северная Корея остается единственной в мире страной, законодательство которой не содержит эксплицитного запрета рабства. В КНДР самая высокая доля населения, находящегося в рабстве,— 4,3% всех жителей страны. Авторы доклада отмечают, что реальная ситуация может быть хуже, так как произвести подсчеты достаточно сложно. В Северной Корее широко распространены трудовые лагеря, откуда заключенных часто отправляют на заработки за границу

Фото: Reuters

В Мавритании, по данным исследования, находятся около 150 тыс. рабов. Рабство было значимой частью мавританской культуры на протяжении столетий и передавалось от поколения к поколению. Власть в стране принадлежит арабам-хасанам, которые владеют семьями афромавританцев – харатинов. Семьи харатинов получают самые разные работы – от ухода за скотом до строительства, однако самый прибыльный вид рабского бизнеса в этих краях – продажа воды

Фото: Reuters

В Бразилии распространено трудовое рабство, в которое часто попадают и мужчины. Работа углежогов считается очень трудной и вредной, поэтому их набирают, как правило, из местных бездомных. Нищим обещают высокую зарплату, а затем отбирают паспорта и увозят в леса Амазонии, где они вынуждены работать лишь за еду и добывать древесный уголь, на котором осуществляется производство стали в Бразилии

Фото: Reuters

Большинство рабов из Бенина трудятся в сельской местности: на хлопководческих фермах, карьерах и в качестве уличных торговцев. Большинство детей-рабов в Конго были привезены из Бенина, а по оценкам Международной организации по миграции, более 40 тыс. детей в целом по стране проданы в рабство

Фото: AP / Sunday Alamba

Рабство процветает и в современном Китае (3,39 млн), который по-прежнему является крупным поставщиком и страной назначения для мужчин, женщин и детей, подвергающихся принудительному труду. Кроме того, в КНР действуют государственные трудовые лагеря, где на рабском труде наживается правительство: заключенных принуждают работать на производствах, которые поставляют электронные товары по всему миру

Фото: Reuters

На севере Таиланда на протяжении многих столетий одним из источников дохода являлась продажа в рабство дочерей. По меркам тайского буддизма, который проповедует смирение и покорность, продажа детей считается общественно приемлемой, так как рождение в женском обличье указывает на грешную жизнь в прошлом, своего рода наказание. Современный Таиланд – основной источник сексуальных рабынь для Европы и Америки

Фото: Reuters

На Гаити рабы составляют около 2% от всего населения страны. Наиболее известен принудительный детский труд: такая форма рабства называется «реставек» (от французского rester avec – оставаться с кем-либо). Не все дети-реставеки – рабы, но многих эксплуатируют: порядка 300-500 тыс. гаитянских детей лишают еды или воды и подвергают физическому или эмоциональному насилию

Фото: Reuters

Самые распространенные формы рабства в Гамбии – принудительное попрошайничество, проституция и бытовое рабство. Попрашайками обычно становятся мальчики, которых бедные семьи посылают учиться в медресе, где их эксплуатируют учителя. Таких детей называют «талибе». Если вечером они возвращаются с недостаточным количеством денег, их бьют или морят голодом

Фото: egeers / Flickr

В Пакистане большинство рабов, включая детей, заняты принудительным трудом на производстве кирпичей. Несмотря на многочисленные программы по решению проблемы детского труда, в стране насчитывается около 4 млн работающих детей в возрасте от 5 до 14 лет

Фото: Reuters

В Узбекистане в рабстве сейчас находятся 1,23 млн человек. В основном принудительный труд здесь используется при сборе хлопка, который является одной из ключевых статей экспорта страны. Несколько лет назад к работе в полях массово привлекали детей. После многочисленных протестов и бойкотов международных правозащитных организаций, власти прекратили эту практику. Тем не менее она продолжает сохраняться в отдельных районах Узбекистана

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В Камбодже, где в процентном соотношении к численности населения проживает 1,65% рабов, распространено сексуальное рабство и торговля детьми. Зачастую несовершеннолетних в рабство продают их же родители. Кроме того, из-за тяжелой экономической ситуации большинство камбоджийцев вынуждено существовать меньше, чем на 50 центов в день. Для многих женщин занятия проституцией становятся единственным способом заработка

Фото: AP / Heng Sinith

В Катаре 88% населения составляют трудовые мигранты, которые содержатся в рабских условиях. По прибытии в страну у них конфискуют паспорта, месяцами не выплачивают зарплату, штрафуют, а на многих объектах отсутствует доступ к питьевой воде. Рабочие-мигранты живут в трудовых лагерях с минимальными удобствами в комнатах по 10 человек. В 2013 году в Катаре на инфраструктурных объектах Кубка мира 2022 умерли 44 работника из-за неприемлемых условий труда

Фото: AP / Maya Alleruzzo

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