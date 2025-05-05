Судья ООН осуждена за рабский труд

Судья ООН Лидия Мугамбе из Уганды 2 мая была приговорена к шести годам и четырем месяцам лишения свободы в Великобритании за то, что нелегально вывезла с родины свою соотечественницу и принудила к рабскому труду. Известная в мире как борец за права женщин с безупречной репутацией, госпожа Мугамбе оказалась воплощением того, против чего вела борьбу. Она стала первой судьей ООН, в отношении которой вынесли подобный приговор. Ее дело не только вызвало широкий общественный резонанс, но и поставило под вопрос эффективность механизма отбора сотрудников в международных организациях. Оказалось, что женщина попала в поле зрения правоохранительных органов еще до назначения на высокий пост в структуре ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Мугамбе

Фото: Thames Valley Police Лидия Мугамбе

Фото: Thames Valley Police

Дело Лидии Мугамбе привлекло внимание общественности сразу по нескольким причинам. Прежде всего дела о рабстве в современном мире являются относительной редкостью из-за сложности их выявления и доказательства вины подозреваемого (чаще всего такие преступления совершаются за закрытыми дверями, а жертвы не осознают, что их положение квалифицируется как рабство). Последний подобный случай в Великобритании произошел в 2021 году. Тогда супругов из Непала осудили за то, что они нелегально вывезли из страны молодую женщину, а по прибытии в Великобританию отобрали у нее паспорт и заставили бесплатно работать по дому и ухаживать за детьми.

История Лидии Мугамбе точь-в-точь повторяет этот случай, за исключением того, что сама она входила в судебный состав Механизма по международным уголовным трибуналам ООН (этот орган продолжает остаточную работу Международного трибунала по бывшей Югославии и по Руанде). При этом назначение она получила в мае 2023 года, а расследование полиция начала несколькими месяцами ранее, в феврале 2023 года.

Подобных прецедентов в истории Международного уголовного суда ООН нет — до этого обвинения в эксплуатации и насилии были связаны лишь с военнослужащими миротворческих миссий.

Так, широкий резонанс вызвал процесс против миротворцев ООН в Либерии в начале 2000-х годов. Аналогичные преступления ооновских миротворцев были подтверждены и в ходе миссий в Гаити и Южном Судане.

Преступление госпожи Мугамбе в этом списке стоит особняком. Судья приехала в Великобританию в 2022 году для учебы в докторантуре Оксфорда по юриспруденции. В июле 2023 года она организовала приезд из Уганды молодой женщины, пообещав ей легальную работу в качестве помощницы по дому у ее соотечественника, работающего в Лондоне угандийского дипломата Джона Леонарда Мугервы. Он же помог женщине оформить визу в Великобританию — за это Лидия Мугамбе пообещала ему ответную услугу по судебному процессу на родине.

Однако молодая женщина, которая в целях безопасности проходит в деле под псевдонимом Рона, столкнулась с суровой реальностью: у нее отобрали паспорт и банковскую карту и заперли в комнате в доме госпожи Мугамбе. Она была вынуждена бесплатно работать по дому и ухаживать за детьми угандийской леди.

Арестована Лидия Мугамбе была в августе 2024 года. Она пыталась оспорить свой арест, ссылаясь на дипломатический иммунитет, однако в ООН его отозвали. Полиция пыталась добраться и до ее сообщника, однако Уганда отказалась снимать с него дипломатический иммунитет. В итоге госпоже Мугамбе предъявили обвинения в нарушении иммиграционного законодательства, принудительном труде и запугивании свидетеля. Защите потерпевшей пришлось получить охранный ордер, так как Лидия Мугамбе пыталась заставить ее отозвать обвинения, действуя через ее родственников и пастора. В итоге Роне пришлось запросить убежище в Великобритании, так как возвращение на родину может быть для нее опасным.

2 мая Оксфордский королевский суд признал Лидию Мугамбе виновной по всем пунктам обвинения и приговорил ее к шести годам и четырем месяцам лишения свободы. Как минимум половину срока женщина должна будет провести в тюрьме.

Судья по делу заявил, что Лидия Мугамбе «не проявила абсолютно никакого раскаяния» и пыталась переложить вину на жертву.

Судья из Уганды также лишилась своей должности в механизме ООН и была отчислена из аспирантуры Оксфорда.

Правительство Уганды планирует подать апелляцию на приговор: Лидия Мугамбе имела безупречную репутацию на родине и считалась одним из главных борцов за права человека. При этом в своей деятельности она концентрировалась на защите прав женщин. Теперь же ее преступления ставят под сомнение качество кадров не только в судебной системе Уганды, но и прежде всего в ООН.

Вероника Вишнякова