4 мая на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зарегистрировано четыре ДТП, в которых были ранены 5 человек. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Среди происшествий были зафиксированы наезд на препятствие из-за нарушения скоростного режима, наезд на пешехода на нерегулируемом переходе, а также два наезда на велосипедистов — в одном случае велосипедист не спешился, в другом водитель проехал на запрещающий сигнал.

Всего за сутки поступило 95 сообщений о ДТП. В центрах оформления аварий зарегистрировано 34 происшествия, еще 22 аварии с материальным ущербом были оформлены на месте сотрудниками ГИБДД.

Кроме того, за сутки задержано шесть человек в состоянии алкогольного опьянения, а также четыре человека без водительских прав.

В отделения полиции был доставлен один человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов