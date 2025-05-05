На нескольких улицах Салехарда отключали свет из-за аварии

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в домах на нескольких улицах 4 мая произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в городской администрации. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Свет исчезал на улицах Приозерная, Деповская, Трудовая, а также в микрорайоне 1-й Первомайский. Как объяснили в администрации, произошла внештатная ситуация — на место аварии сразу отправились специалисты. Подачу света полностью восстановили в 21:58.

Напомним, в конце прошлого года район Комбинат в Салехарде на полчаса остался без света из-за обрыва рабочими линии электропередач.

Ирина Пичурина