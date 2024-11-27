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Район в Салехарде остался без света из-за обрыва проводов строительной техникой

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) район Комбинат 26 ноября на полчаса остался без света из-за обрыва рабочими линии электропередач, сообщили в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подача электричества была приостановлена с 19:30 до 20:00 на время проведения аварийно-восстановительных работ на линии электропередач, ЛЭП была повреждена строительной техникой. Сейчас работы по восстановлению завершены.

Напомним, в сентябре микрорайон Первомайский в Салехарде на несколько часов остался без света из-за грозы, которая повредила территориальную подстанцию.

Ирина Пичурина

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