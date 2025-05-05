Туристов в Сочи предостерегли от бронирования через поддельные сайты отелей

В Сочи участились случаи создания фейковых интернет-страниц, выдающих себя за сайты местных гостиниц. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, мошенники привлекают пользователей предложениями о «специальных акциях» и значительных скидках. Основная активность злоумышленников приходится на начало курортного сезона.

Перед оплатой номера туристам рекомендуют убедиться в подлинности сайта, связавшись с отелем напрямую. В полиции напоминают: чрезмерно выгодные предложения — повод усомниться в достоверности ресурса. Т

Правоохранители также не советуют переходить по ссылкам из всплывающих окон, мессенджеров и неофициальных рассылок.

Анна Грчеко