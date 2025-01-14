В Сургуте возбудили уголовное дело после падения детей под лед в речном порту

После падения двух детей под лед в районе речного порта на Оби в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело, сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После сообщения о том, что один из детей утонул, будут устанавливаться все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, 13 января двое первоклассников спустились к реке, несмотря на установленный запрещающий знак, играли вблизи полыньи и сорвались в воду. Одного ребенка удалось спасти, второго унесло под лед.

Ирина Пичурина