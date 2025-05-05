Травмированный вратарь «Оренбурга» Москвичев прилетел на лечение в Петербург

Вратарь петербургского «Зенита» Богдан Москвичев, выступающий на правах аренды за ФК «Оренбург», пройдет восстановление в городе на Неве. В Петербург он прилетел накануне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь ФК «Оренбург» Богдан Москвичев (слева) в матче против команды «Локомотив» (Москва).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Вратарь ФК «Оренбург» Богдан Москвичев (слева) в матче против команды «Локомотив» (Москва).

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба сине-бело-голубых, голкипер получил тяжелое повреждение в матче своей нынешней команды против московского «Локомотивом» в рамках 27-го тура РПЛ в минувшую субботу, 3 мая. Проведенное МРТ показало, что у игрока травмирована передняя крестообразная связка. Он выбыл из строя до конца сезона.

Лечение вратаря будет проходить в Петербурге под наблюдением медицинского штаба «Зенита». В петербургской команде пожелали Москвичеву здоровья, сил и скорейшего возвращения на поле.

О том, как закончился матч «Зенит» — «Пари НН», читайте на сайте «Ъ-СПб.

Андрей Цедрик