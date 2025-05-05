Налоговые отчисления кубанских МСП выросли на 5% в I квартале 2025 года

Налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет (МСП) Краснодарского края увеличились на 5% в первом квартале 2025 года, достигнув почти 35 млрд руб. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За первые три месяца от субъектов МСП в краевой бюджет поступило 34,9 млрд руб, что на 1,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало апреля в регионе насчитывалось 313,1 тыс. МСП, что на 4,6 тыс. больше, чем на начало 2025 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что почти 45% работающих жителей Краснодарского края заняты на малых и средних предприятиях.

Анна Гречко