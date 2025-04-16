Число занятых в МСП на Кубани выросло в 1,5 раза за пять лет

За пять лет количество работающих в секторе малого и среднего бизнеса (МСП) на Кубани возросло почти в 1,5 раза. Об этом заявил вице-губернатор Александр Руппель на открытии мероприятия «Альфа-Конфа» в Краснодаре, собравшего более трех тыс. краевых предпринимателей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Господин Руппель подчеркнул, что Краснодарский край на протяжении многих лет сохраняет статус одного из наиболее благоприятных регионов России для ведения бизнеса. По его словам, сектор МСП демонстрирует рекордные показатели: количество субъектов малого и среднего бизнеса превысило 313 тыс, а число самозанятых достигло 650 тыс. Численность работающих в секторе МСП за пять лет выросла на 50%, составив более 1,3 млн человек.

В регионе функционирует комплексная инфраструктура поддержки предпринимателей, включающая шесть институтов развития: фонды микрофинансирования, развития бизнеса, промышленности, инноваций, центр поддержки экспорта и агентство по привлечению инвестиций.

Наиболее востребованными формами поддержки являются льготное финансирование под 0,1-8% годовых, налоговые преференции и отраслевые меры помощи в санаторно-курортной сфере, промышленности и IT. С 2025 года налоговые ставки по УСН для малых технологичных компаний снижены до 1% и 5% в зависимости от объекта налогообложения.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Краснодарском крае Кирилл Шаталов подчеркнул: «Мы всегда поддерживаем предпринимателей и традиционно организовывали для них интересные форумы, конференции не только онлайн, но и такие, где можно было присутствовать лично. Мы делаем совершенно новый формат мероприятия — не просто конференция, а практикум».

Главной темой встречи стала ценность бизнеса. Гости мероприятия приняли участие в бизнес-симуляторе, а также узнали практические решения от преподавателей бизнес-школ и владельцев компаний страны.

Анна Гречко