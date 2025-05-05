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В Новороссийске потушили пожар на крыше частного дома

В Новороссийске 4 мая ликвидировали пожар на кровле частного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Шиллеровской поступило диспетчеру в 14:34 по мск. Через минуту к месту направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии специалистами установлено, что горела кровля на площади 120 кв. м.

Открытое горение локализовали в 14:47, а пожар ликвидировали в 15:59. В тушении участвовали 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

Анна Гречко

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