В Краснодарском крае 5 мая прогнозируют кратковременные дожди и грозы

На Кубани 5 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы в южной части региона. Утром возможен туман, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Днем температура воздуха составит +21…+26°, в юго-восточных предгорьях и на Азовском побережье — до +23°. В горных районах — от +4 до +9°. Ветер западной четверти достигнет 5–10 м/с.

На Черноморском побережье днем местами небольшой дождь, воздух прогреется от +15 до +20°. Ветер днем западный и юго-западный 6–11 м/с.

В Краснодаре 5 мая ночью ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Днем в краеой столице возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит — до +24°. Ветер западной четверти 5–10 м/с.

Анна Гречко