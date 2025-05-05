В Приангарье с контрабандистов взыскали 59 млн рублей за вырубку леса

Тайшетский горсуд постановил взыскать 59 млн руб. с фигурантов дела о контрабанде леса (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, обвиняемые незаконно вырубили более 18 тыс. куб. м лесоматериалов хвойных пород. Стоимость партии составила 59 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле был осужден житель Красноярского края за контрабанду леса на 35,4 млн руб. По данным следствия, фигурант дела незаконно перевез в Таджикистан и Казахстан пиломатериалы хвойных пород общим объемом более 2,8 тыс. куб. м.

Александра Стрелкова